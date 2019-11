Ihnen gehört die Zukunft

Wie entsteht eine Zeitung? Wo kommen all die Bilder her? Wer überwacht den Nachrichtenfluss? Wer fotografiert? Wer schreibt über Lokales, Sport oder Politik? Wer gestaltet die Seiten? Wo wird alles gedruckt? Und wie arbeiten eigentlich die Redaktorinnen und Redaktoren der Onlineausgabe?

Alle diese Fragen wurden hoffentlich zur Zufriedenheit der jungen Menschen beantwortet. Den Vormittag verbrachten die Kinder in der Redaktion, den Nachmittag im Druckzentrum. Insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jahren nutzten die Gelegenheit und bekamen in Bern einen Einblick in den Arbeitsalltag ihrer Angehörigen. Sie alle verliessen die Redaktion mit einem beträchtlichen Informationsvorsprung. Die Kids wussten nämlich schon gestern, was heute in der Zeitung steht.