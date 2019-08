Im Bann der alten Technik

Im grossen Festzelt spielt die Musik, etwas weiter unten im Dorf rattert die alte Dreschmaschine der Firma Bergundthal aus Schüpfen. Dafür, dass die alte Maschine an diesem Wochenende auch Arbeit hat, sorgte Paul Gfeller schon vor ein paar Tagen: Er erntete das Korn auf seinem Acker in Rüfenacht nach alter Väter Sitte, band es zu Garben, die jetzt der alten Maschine übergeben werden. «Ich besitze noch eine sogenannte Lieuse, mit der man den Weizen mähen und gleichzeitig zu Garben binden kann», erklärt Gfeller nicht ohne Stolz. Das Korn, das die alte Dreschmaschine in die Jutensäcke speit, ist ohne Abfall und kann wie früher ohne eine zusätzliche Reinigung in die Mühle gebracht werden.

Paul Gfeller vor seinem schön grün lackierten Ursus Bulldog. Bild: Enrique Muñoz García

Die Faszination

Überhaupt: früher. Da war einmal ein junger Mann namens Paul Gfeller, der auf einem Bauernhof aufwuchs. Dort sah er die heute alten und überholten Gerätschaften noch in Aktion. Und als er dann einen völlig verrosteten Ursus Glühkopf Bulldog günstig kaufen konnte, war er nicht mehr zu halten. «Zu Hause fragten sie mich, was ich denn mit diesem Ding machen wolle», beschreibt er die «grosse Freude» seiner Eltern, als er diesen Rosthaufen nach Hause brachte. Zusammen mit seinem Bruder, der Lastwagenmechaniker ist, stellten sie den Bulldog wieder instand.

«An diesen alten Maschinen kann man noch selber schrauben. An den neuen ist so viel elektronisch, dass man bei Pannen jemanden kommen lassen muss.»Paul Gfeller, Präsident der Freunde alter Landmaschinen

«Wir konnten vieles selber machen, mussten aber auch ein paar völlig verrostete Metallteile nachbauen lassen.» Ihn fasziniere das heute noch: An den alten Maschinen könne er selber schrauben. «Wenn ein moderner Traktor nicht mehr funktioniert, musst du jemanden kommen lassen, denn da ist so vieles elektronisch, dass man nicht mehr viel selber reparieren kann.»

Den meisten der rund 500 Mitglieder seines Vereins gehe es gleich: Sie haben die alten Maschinen noch im Einsatz gesehen und wollen sie bewahren. Im Fall von Paul Gfeller mit Erfolg: Sein Ursus Bulldog steht heute mitten im Dorf, dahinter seine alte Dreschmaschine, die er mittels Übertragungsriemen mit dem Schwungrad des Ursus antreiben kann. «Früher hatte man ja noch nicht überall Strom. So brauchte man einen Antrieb mit Diesel, der mit dem Traktor bewerkstelligt wurde», berichtet Gfeller.

Es zum Laufen zu bringen, ist gar nicht so einfach: Mit einem offenen Feuer muss vorne am Motor die Vergaserlampe beheizt werden, bis diese rot glühend ist. Erst dann kann Gfeller mit dem Lenkrad, das er zu diesem Zweck vom Führerstand entfernt und auf der Seite des Traktors in eine passende Fassung gesteckt hat, mit einer schwungvollen Drehung dafür sorgen, dass die Dieselverbrennung in Gang kommt.