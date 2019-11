Im Nahtod erlebte er endlose Weite

«In dieser wunderbaren Atmosphäre hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir, die mich noch vielmehr überwältigte. Es war eine so wohltuende, vertraute Stimme voller Liebe und Geborgenheit. Sofort schaue ich mich um nach der Stimme, erst zur Linken – ich sehe endlose Grösse. Sofort blicke ich geradeaus nach oben, um die Grösse dieses Menschen, dieses Etwas erkennen zu können –ich sehe wieder endlose Grösse. Schüchtern drehe ich mich zuletzt nach rechts – ich sehe wieder endlose Grösse. Derjenige, der in einer so grossen Liebe mit mir spricht, ist eine endlose Grösse.»

So verschieden die Menschen sind, so verschieden sind ihre Erlebnisse am Übergang zum Tod. Nadile wiederholt es und skizziert drei Geschichten, die ihn in seiner Forschungsarbeit besonders bewegt haben. Da ist eine junge Frau, die nicht recht weiss, ob sie sich beruflich verändern, ein Studium anpacken soll. Während dieser Zeit erleidet sie einen Herzstillstand – und findet sich plötzlich in einem Raum mit drei Stühlen wieder. Zurück im Diesseits, sieht sie klar. Sie verzichtet auf ihr Studium, sucht dafür ihre Erfüllung in der Familie. Die Drei spielt dabei eine wichtige Rolle, denn auf ein erstes Kind folgen prompt Zwillinge.

Da ist ein junger Mann, der Party macht und nach einem Drogencocktail wegtritt. Er verlässt seinen Körper, sieht von oben, wie sich die Kollegen in Panik über ihn beugen. Hinter sich spürt er schemenhaft eine lichtvolle Figur und tritt mit ihr in einen Dialog. Nicht mit Worten, sondern über Gedanken bekommt er mit, dass der Tod für ihn zu früh sei. Und da ist drittens eine weitere junge Frau, sie hat in ihrer Schwangerschaft mit schweren Komplikationen zu kämpfen. Sie tritt weg, durchschreitet dabei erst ein unter­irdisches System von Gängen,in dem Menschen irgendwo zwischen Hölle und Himmel hängen geblieben sind. Am Ende erklimmt sie einen Turm, er ähnelt jenem von Babel, den sie aus der Bibel kennt. Stufe um Stufe erweitert sich ihr Wissen – schade nur, dass sie dieses mit ihrer Rückkehr ins Diesseits ganz und gar verliert. «Diese Erfahrung war für sie sehr schmerzhaft.»

«Dann schlägt er Gottes Wort auf, eine Bibel. Ich sehe das Wort so gestochen scharf, schwarz auf weissem Papier. Es gibt keine Fragen zu diesem Wort, es gibt kein Missverständnis, alles ist klar. Und er sagt: Lies das Wort, studiere das Wort, und lebe das Wort. Dann spricht er noch: Mensch! – und ich weiss genau, dass er mich meint und auch dich. (…) Und er sagt: Geh noch einmal zu deinen Nächsten, zu denen, mit denen du unterwegs bist. Bring ihnen mein Wort, sie brauchen mich, Jesus, den Erlöser.»

Fast drei Tage lang liegt der Mittsechziger im Koma, bevor er, wie er es im Youtube-Film formuliert, mit diesem Auftrag zu seinen «Jungs in die Bude» zurückgeschickt wird. Unüberhörbar klingt hier die christliche Überzeugung an, in der er lebt, und Nadile kommt zurück zu den drei Fällen aus seiner Forschung: Wie sehr ein Nahtoderlebnis von der Lebenswelt des Betroffenen geprägt sei, zeige sich sehr ausgeprägt in der ersten Geschichte. Gerade, weil sie von einer be­kennenden Atheistin erzählt worden sei: «Für ihre Eltern spielte der christliche Glaube eine zentrale Rolle, und dieser wichtige Teil aus ihrer Kindheit kam nun wieder hoch.»

Dass eine Nahtoderfahrung viel offener für das Jenseitige und die eigene Sterblichkeit macht, beobachtet Nadile durchs Band. Er redet von den Emotionen, die bei seinen Gesprächspartnern hochgekommen sind, «manchmal flossen gar Tränen». Häufig seien die Betroffenen zumindest in der ersten Zeit danach viel hellsichtiger und mit ihren Gedanken ganz woanders. Für das weitere Leben sei das Ereignis auf alle Fälle von besonderer Bedeutung. «Die Betroffenen er­innern sich daran, als ob es gestern gewesen wäre.»