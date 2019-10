In der Aare schwimmt der Tod mit

Am Ufer wurden Blumen hingelegt und ein Plakat aufgehängt. «Wir sind traurig darüber, dass hier gestern ein 11-jähriger Junge aus seinem unbeschwerten Spiel in den Tod gerissen wurde.» Es war der 19. Juli 2003, am Tag zuvor war im Eichholz bei Wabern ein Junge beim Spielen vom Wasser mitgerissen worden. Gefunden wurde er erst vier Tage später beim Stauwehr Enge­halde in Bern. Die Aare war zur tödlichen Falle geworden, wiedereinmal.