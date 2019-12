Keine Nummerngirls mehr am Berner Boxing Day

Den Sexismusvorwurf will man sich also bei der Swiss Pro Boxing GmbH in Zeiten von #metoo offensichtlich nicht länger gefallen lassen: «Diskriminierung ist für uns inakzeptabel. So wollen wir auch Sexismus keinen Rahmen bieten», lässt sich Geschäftsführer Leander Strupler im Communiqué zitieren.

Man wolle soziale Verantwortung übernehmen. Dazu gehöre eben auch, Gepflogenheiten des Boxsports trotz ihrer Tradition in Frage zu stellen, so Strupler. Ausserdem falle mit den heutigen technischen Möglichkeiten die «funktionale Notwendigkeit» von Nummerngirls sowieso weg.

Bereits am Boxing Day – jener Boxveranstaltung also, die am 26. Dezember im Berner Kursaal stattfindet – werden deshalb keine leicht bekleideten Frauen mehr zu sehen sein, die Nummerntafeln in Richtung Zuschauer strecken.