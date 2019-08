Klimanotstand nach Berner Art

Seither ist immer wieder zu lesen, dass die Stadtregierung damals den Klimanotstand ausgerufen habe. Doch tat sie dies wirklich? In der Mitteilung, die das Massnahmenpaket und die fünf Reden zusammenfasste, fehlt das Wort Klimanotstand, das man ohne jeden Zweifel in den Titel gesetzt hätte, wenn dessen Ausrufung der Höhepunkt der Medienkonferenz hätte sein sollen. Stattdessen hiess es darin bloss: «Das Klima ist in Not.»

Und bei den Reden selber? Da rief weder Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) noch Umweltdirektor Reto Nause (CVP), Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) oder Finanzdirektor Michael ­Aebersold (SP) den Klimanotstand aus. Umso erstaunlicher war, dass die letzte und grünste Rednerin, Ex-VCS-Präsidentin und Sozialdirektorin Franziska Teuscher (GB), sich in ihren Ausführungen – wohl von Wunschdenken getrieben – darauf bezog, dass der Stadtpräsident genau dies ein paar Minuten zuvor getan habe: den Klimanotstand ausgerufen.

Bern wählte eigenen Weg

Nachblättern in von Graffenrieds Redetext. Und tatsächlich: «Der Gemeinderat ist heute hier vollzählig anwesend, um an diesem symbolträchtigen Ort den Klimanotstand auszurufen», heisst es dort auf Seite 2. Gleichzeitig steht aber – wie immer – kursiv über dem Redetext: «Es gilt das gesprochene Wort.» Und dieses ist unmissverständlich: Der Stadtpräsident hat diese Passage des Redetextes ausgelassen und den Notstand nicht erklärt. Somit gilt dieser als nicht ausgerufen – da kann Gemeinderätin Teuscher noch lange so tun, als hätte von Graffenried es getan. Auf Nachfrage an der Medienkonferenz blieb dieser schwammig: Faktisch herrsche wegen des Not leidenden Klimas ein Klimanotstand, sagte er, doch sei man sich nicht sicher, ob man ihn tatsächlich ausrufen könne – schliesslich würde danach eigentlich Notrecht gelten.

Dieser Punkt war auch andernorts ein Thema. Üblicherweise hielten Klimajugendliche und andere -bewegte, die mit Vorstössen die Ausrufung des Klimanotstands forderten, in einer Fussnote fest, dass dies ein symbolischer Akt sei; weder gelte danach Notrecht, noch ziele das Anliegen sonst wie darauf ab, die geltenden demokratischen Prozesse auszuhebeln. Genau dieses Eingeständnis wurde den Klimaaktivisten von ihren Kritikern um die Ohren gehauen: Effekthascherische Symbolpolitik macht ihr, nichts anderes!

Bern wählte einen eigenen Weg und liess sich – so könnte man meinen – von den deutschen Rappern Fettes Brot inspirieren, die einmal eine Frage singend so beantworteten: «Ja klar, äh nein, ich mein Jein!» Das Problem: Während die einen Medienschaffenden bewusst darauf verzichten, vom Berner Klimanotstand zu schreiben, tun dies andere immer wieder – mitunter mit Verweis auf von Graffenrieds Rede (deren Text sie im Internet fanden, die er so aber nicht gehalten hat).