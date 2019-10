Köniz will Uferweg beim Eichholz verbreitern

Köniz will in einem separaten Vorhaben die Synergien nutzen und die enge Situation entlang des Informationszentrums Eichholz verbessern. In der öffentlichen Mitwirkung habe das Vorhaben breite Zustimmung erhalten, schreibt der Gemeinderat.

Er will den bestehenden Weg nun um rund einen Meter verbreitern. Die Bauarbeiten sollen koordiniert mit dem Kanton erfolgen – frühestens im Herbst 2021.