Könizer Bäcker beliefert neu die SBB

Die Freude bei Andreas und Ines Röthlisberger ist gross. Am Mittwochmorgen erfahren die In­haber der Bäckerei Röthlisberger, dass sie ab April 2020 neu die SBB mit ihren Backwaren beliefern können. «Die Zusage der Bundesbahnen ist eine Bestätigung für die Arbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben. Das motiviert uns, so weiterzumachen.»