Könizer wollen keine höheren Steuern

Überraschung in Köniz: Trotz des immer grösseren Lochs in der Gemiendekasse bleibt der Steuerfuss in der grössten Berner Agglogemerationsgemeinde der gleiche wie bisher. An der Urne haben die Stimmberechtigten gegen eine Steuererhöhung von 1,49 auf 1,54 Einheiten gestimmt. Das Abstimmungsergebnis fiel mit 8'241 Nein-Stimmen zu 5'403 Ja relativ deutlich aus.