Kollision zwischen Velofahrer und Lieferwagen

Am Montagmorgen ist es in Biel zwischen einem Velofahrer und einem Lieferwagen zu einer Kollision gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montagabend mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Fahrradfahrer auf der General-Dufour-Strasse stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des Restaurants Maharaja Palace mit der Hausnummer 31 kollidierte dieser seitlich mit einem gelb-blauen Lieferwagen, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Daraufhin stürzte der Velofahrer. Er verletzte sich dabei und musste durch eine Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Lieferwagen fuhr weiter, ohne anzuhalten.