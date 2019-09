Kranke Alleebäume werden gefällt

Die Kastanienbäume in der Allee tragen nur noch welke Blätter. Der Boden unter ihnen ist mit braunem Laub übersät. Morsche Äste liegen herum, etwas Abfall, den der Fuchs hergebracht hat. Am Anfang der Allee wachen grimmig zwei Hunde aus Sandstein. Und am Ende der Allee liegen die Steine eines früheren Teichs im Gras. Und eine einstige künstliche Grotte lottert vor sich hin.