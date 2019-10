Kurden demonstrieren in Bern gegen Militäreinsatz

Sie wollen gegen den Militäreinsatz der Türkei in Syrien demonstrieren: Kurz vor 15 Uhr versammelten sich am Mittwoch zwischen 200 und 300 Kurden auf der Schütz in Bern. Geplant ist ein einstündiger Protestmarsch zum Bundesplatz.

Die Demonstration ist nicht bewilligt, wie Polizeiinspektor Marc Heeb auf Anfrage mitteilt. Der Grund dafür: Das Polizeiinspektorat wird derzeit mit Anfragen für spontane Demos überhäuft. So hätten beispielsweise bereits gestern zwei bewilligte Kurden-Demonstrationen in Bern stattgefunden.