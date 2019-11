Kurzzeitige Rückkehr des «Mr. Schweizerhof»

Ende der 1990er-Jahre habe es «Chritz in der Familie» gegeben. «Es hat sich ein Erbstreit angebahnt, und keiner wollte oder konnte den Schweizerhof weiterführen.» Gauer verabschiedete sich nach Lausanne, wo er das 5-Stern-Hotel Palace führte. 1999 wurde der Schweizerhof an die Genfer Richemond-Gruppe verkauft, vier Jahre später ging der Betrieb an die Katarer. Inhaber des Schweizerhofs ist die Bürgenstock Selection, die der Katara Hospitality gehört. In Lausanne blieb Gauer zwanzig Jahre lang, bis 2016, als das Hotel an die Fondation Sandoz verkauft wurde.

Preis fürs Lebenswerk

Damals erhielt er für sein Lebenswerk den Milestone, den wichtigsten Schweizer Tourismuspreis. Während all der Jahre pflegte er seine Berner Freundschaften. Immer wieder lud er Bekannte aus der Schweizerhof-Zeit ins Palace ein, inklusive Essen und Übernachten in einer Suite. Mehr Suiten gesehen als Gauer selbst haben indes nur wenige Sterbliche: Zwanzig Jahre lang war er Präsident der Leading Hotels of the World mit Sitz in New York. Er jettete in un­zählige Länder, allein bis zu zehnmal jährlich in die USA.«Irgendwann einmal wurde mir das zu viel», sagt der Hotellier.

Eine ruhige Kugel schiebt der Hotelier am Genfersee nicht. Er sei noch in diversen Hotelverwaltungsräten, unter anderem in Gstaad, Zermatt, Greyerz und Vevey, wo einer seiner beiden Söhne das Trois Couronnes führt. Mandate hat er auch für ein Hotel in Warschau und für eines in Jerusalem. Und seit ein paar Monaten ist er zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Er ist Verwaltungsrat des Schweizerhofs. Gauer: «Ich wurde angefragt, und wenn ich helfen kann, mache ich das gern. Ich war ja mit viel Herzblut in diesem Betrieb.»

Trotz aller Ehrungen ist Jean-Jacques Gauer bescheiden ge­blieben. Luxuskarrossen und Golfschläger findet man bei ihm nicht. Er fährt einen Fiat 500 und unternimmt lieber Wanderungen mit seiner Frau. Und wenn er auswärts übernachtet, zieht er auch mal ein 3-Stern-Hotel einem Luxuskasten vor. «Wichtig ist mir, dass ein Haus Sympathie ausstrahlt», sagt er.