Leinenpflicht: Kantönligeist an der Sense

Auf den ersten Blick scheint es sich mit den Hunden genau anders zu verhalten als mit den Schwingern: Die Freiburger sind die böseren als die Berner.

Zumindest zwischen dem 1. April und dem 15. Juli muss das jeweils so sein. Das legen die unterschiedlichen Hunderegeln nahe, wie sie noch zehn Tage lang auch heuer am Unterlauf der Sense wieder gelten: Wer von der Riedernbrücke aus flussabwärts spaziert, muss auf der Freiburger Seite den Hund im Uferwald an die Leine nehmen. Wer auf der Berner Seite unterwegs ist, darf hier, wo das Wasser das Naturschutzgebiet des Sensegrabens verlässt und bei Thörishausins weite Tal hinaustritt, im gleichen Uferwald den Hund frei laufen lassen.

Der Kantönligeist treibt einmal mehr seine Blüten. In Freiburg hat der Staatsrat für die heikle Zeit, in der verschiedene Vögel am Boden brüten und Feldhasen, Rehe, Füchse oder Dachse ihren Nachwuchs aufziehen, die Leinenpflicht in einem Reglement festgeschrieben.In Bern dagegen lässt es der Grosse Rat in seinem Hunde­gesetz bei einem Appell be­wenden. Für Naturschutzge­biete wie jenes am tief eingegrabenen Oberlauf der Sense sieht er die zeitlich begrenzte Leinenpflicht zwar auch vor. Sonst aber gelten nur die allgemeinen Bestimmungen: Der Hund ist so zu halten, dass er erstens weder Mensch noch Tier belästigt und zweitens jederzeit unter Kontrolle gebracht werden kann.

Ob nun im Grenzgebiet bei Thörishaus ein regelrechter Spaziertourismus ausgebrochen ist? Immerhin sind Hundefreunde bekannt dafür, dass sie ihre Tiere gern möglichst frei herumlaufen lassen. Tatsächlich beklagt sich ein erzürnter Biker nach einem Zusammenstoss mit Hund und Halterin in einer Mail lauthals über die Freiburger, die im Frühsommer in Scharen den Kanton wechselten. Andere aus der Region können allerdings keine derartige Karawane über die Sense ausmachen, und auch die Berner Wildhut hält fest: Von übermässigen Problemen habe sie keine Kenntnis.

Daraus abzuleiten, dass streunende Hunde im Kanton Bern kein Problem sind, wäre trotzdem zu kurz gegriffen. Erst Anfang Mai versuchte die Volkswirtschaftsdirektion, mit einer Medienmitteilung fürdas Thema zu sensibilisieren: Im Frühsommer reagiertendie Wildtiere ganz besonders empfindlich auf Störungen, und dann werde ein vom Jagdtrieb gesteuerter Hund nur zu rasch zum natürlichen Feind. Die Alttiere flüchteten, zurück blieben die verlassenen Gelege mit Jungtieren – das Communiqué redet von tödlichen Hetzjagden und von direkten Tötungen, die die Populationen in ihrem Bestand gefährden könnten. Allein im letzten Jahr seien kantonsweit 83 Fälle gemeldet und 26 Fehlbare angezeigt worden.

Auf den zweiten Blick sind die Berner Hunde also mindestens genauso böse, wenn nicht gar böser als die Freiburger.

(Berner Zeitung)