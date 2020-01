Lenker nach Autobrand im Spital

Am Freitagnachmittag sind in Bern Sanitätspolizei und Berufsfeuerwehr wegen eines Fahrzeugbrandes an die Waldheimstrasse ausgerückt. Im Eingangsbereich einer Einstellhalle brannte ein Auto. Die Sanitätspolizei musste den Fahrer hospitalisieren.

Wie Schutz und Rettung Bern mitteilte, gingen um 15.45 Uhr auf der Einsatzleitzentrale der Berufsfeuerwehr mehrere Meldungen zu dem Brand ein. Vor Ort lokalisierte die Feuerwehr ein brennendes Auto in der Rampe zur Einstellhalle. Ersthelfer hatten den Fahrer bereits aus dem Auto befreit und der Sanitätspolizei übergeben.