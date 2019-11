Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Leuzigen im Berner Seeland ein schwerer Unfall mit zwei Autos. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto kurz vor 14 Uhr auf der Bürenstrasse in Richtung Arch, als ein zweites Auto in der Gegenrichtung unterwegs war. Im Bereich der Kirche in Leuzigen kam es zur Kollision der beiden Autos, wie die Kantonspolizei mitteilt.