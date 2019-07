Mein Name ist... Feuersalamander

Früher glaubten die Menschen, sie könnten mit mir Feuer löschen. Deshalb warfen sie meine Artgenossen in die Flammen – was aber natürlich nichts brachte. Es stimmt auch nicht, dass wir Feuersalamander im Feuer leben. Vielmehr lieben wir es feucht, also in Wäldern und in der Nähe von stehenden Gewässern wie den Aare-Auen. Da sind wir nachts aktiv, wenn es regnet. Besonders gern fresse ich Schnecken, Tausendfüssler, Asseln, Ohrwürmer und Laufkäfer.