Mein Name ist... Gebänderte Prachtlibelle

Mir entgeht nichts. Mit meinen grossen Augen sehe ich alles rund um mich herum. Ich bin fünf Zentimeter lang und, wie mein Name sagt, eine Schönheit. Besonders die Männchen unter uns Gebänderten Prachtlibellen verzaubern mit ihrer grünblauen Färbung.

Bevor ich aber zu all dem geworden bin, war ich ein Jahr lang eine drei Zentimeter grosse Larve. Ich lebte in der Aare, nahe am Ufer und an einer Stelle, wo das Wasser gemächlich fliesst. Gefressen habe ich Mückenlarven.

Geboren bin ich dann an einem frühen Morgen im Mai. Das war ein Chrampf: Die Geburt dauerte drei Stunden. Erst musste ich mich aus der Hülle befreien, dann meine Flügel entfalten und meinen Körper strecken. In diesem Zustand war ich leichte Beute für meine Jäger. Erholt und happy, dass der Start ins neue Leben geglückt ist, schwang ich meine Flügel und hob ab in die Luft.