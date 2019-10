Mein Name ist… Gelbbauchunke

Meine Eltern bleiben gern an ihrem Standort. Ich als junge Unke jedoch liebe es, kilometerweit zu wandern und neue Gebiete zu erobern. Der Boden muss genügend feucht sein, wie an der Aare, damit ich mich niederlasse. Auch Verstecke sind mir wichtig. Diese finde ich unter herumliegendem Holz oder im lockeren Wald­boden. Dorthin fliehe ich, wenn mich Vögel oder grosse Lauf­käfer angreifen. Erwischen sie mich doch, haben sie Pech gehabt, denn mein Hautsekret ist hochgiftig und schützt mich. So habe ich gute Chancen, über fünfzehn Jahre alt zu werden.

Ich habe mittlerweile zwei Winter überstanden, und so konnte ich mich dieses Jahr erstmals paaren. Als Weibchen habe ich den ganzen Sommer hindurch bis zu 200 Eier in mehreren Etappen in flachen Gewässern an Pflanzen geklebt. Nach ein bis zwei Monaten schlüpfen daraus Kaulquappen.

Weil immer mehr Flüsse verbaut und Feuchtgebiete trockengelegt wurden, gelte ich heute in der Schweiz als gefährdet. Noch immer finde ich aber an der Aare Auen, die nicht das ganze Jahr über mit Wasser gefüllt sind. Das ist für meine Kaulquappen wichtig, denn so sterben ihre Fressfeinde. Zur Not laiche ich auch in einer Traktorspur, die mit Regen­wasser gefüllt ist. Meine Kaulquappen überleben, wenn das Gewässer für kurze Zeit austrocknet. Deshalb sind solche Orte für sie noch immer sicherer als Teiche, wo Fische sie verschlingen könnten.