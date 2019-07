Mein Name ist... Tagpfauenauge

Ich selber bin kein Räuber. Meine Nahrung ist Nektar, etwa von Huflattich, Klee oder Löwenzahn. Die Pflanzen wachsen an der Aare zuhauf. Meine an die hundert Eier lege ich an Brennnesseln ab. Und die Raupen, die daraus schlüpfen, sind ausgewachsen bis vier Zentimeter lang, schwarz mit weissen Punkten und stachelig. In Gruppen fressen sich die kleinen Tiere die Brennnesseln rauf und runter. Mit vollem Magen ziehen sie sich dann auf einen vertrockneten Stiel zurück und verpuppen sich. Nur drei Wochen später beginnt mein Leben. Ich verlasse diese Hülle, spanne meine Flügel aus und fliege in den sonnigen Tag hinein.