Mit dem Haustier ins Grab

Peter Ammanns Engagement für ein Grabfeld «Mensch mit Tier» ist auch persönlich geprägt. Der selbstständige Betriebsökonom ist alleinstehend und Hundehalter, er nimmt seinen Hund praktisch überallhin mit: «Ich bin 24 Stunden am Tag mit meinem Hund zusammen, mit der Zeit entsteht eine tiefe Beziehung.»

Paco ist sein dritter Hund, zweimal war Ammann mit dem Tod eines Hundes konfrontiert. «Als mein erster Hund 2009 starb, willigte ich ein, ihn zurKadaversammelstelle bringen zu lassen, ohne mir viele Gedanken zu machen. Das Tier wurde entsorgt, zurück blieben ungute Gefühle», erinnert er sich.

Vor gut eineinhalb Jahren starb sein zweiter Hund, diesmal entschied sich Ammann, ihn im Tierkrematorium Kirchberg verbrennen zu lassen und dort dem Gemeinschaftsgrab zu übergeben. Das sei eine würdigere Form des Abschieds gewesen, sagt Ammann, die Vorstellung, in Form von Asche in den ewigen Kreislauf zurückzugehen, sei ihm sympathisch.

Wie er selber dereinst bestattet werden wolle und ob er sich ein gemeinsames Grab mit seinem Hund vorstellen könne, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Ihm sei aber an seinem eigenen Beispiel bewusst geworden, wie stark sich die Bedeutung von Haustieren gewandelt habe.

In der Kirche fürs Tier

Besonders in Städten wächst die Zahl alleine lebender Menschen, und oft bleibt der Hund oder die Katze bei älteren Menschen der einzige und letzte nahe Begleiter. Das verstorbene Tier in der Kadaversammelstelle abzugeben und zu Tiermehl verarbeiten zu lassen, ist für viele Menschen keine Option. Haustiere sind Teil der Familie, ihr Tod schmerzt. Da sieht auch die Kirche eine Aufgabe: Im Februar fand in der Zürcher Citykirche St. Jakob der erste Gottesdienst der Schweiz für trauernde Tierhalter statt.

«Es geht darum, dass ein würdiger Ort der Trauer und der Erinnerung geschaffen wird.»Peter Ammann, Stadtrat Grünliberale

Wer kann, begräbt sein Haustier im eigenen Garten. Immer häufiger lässt man Tiere kremieren, verstreut die Asche oderbewahrt sie in einer Urne auf. Im Tierkrematorium Kirchberg werden pro Woche zwischen 150 und 160 Haustiere eingeäschert. Einzigartig in der Schweiz ist sogar die Kremation von Pferden möglich.

«Von unseren Kunden wird immer wieder der Wunsch geäussert, das geliebte Tier zu kremieren und später gemeinsam mit ihm begraben zu werden», sagt Geschäftsleiterin Brigitte Hartmann Imgrüt.

Jedoch dürfen sterbliche Überreste von Tieren auf Friedhöfen normalerweise nicht bestattet werden. Wobei es nicht nachweisbar ist, wenn jemand die Asche von Tieren mit derjenigen von Menschen vermischt. Bestatter bestätigen, dass das nach dem Tod von Tierliebhabern regelmässig gemacht wird.

Räumlich klar getrennt

Diesen Zustand möchte Peter Ammann ändern. In einem parteiübergreifend unterstützten Postulat verlangt der GLP-Stadtrat von der Stadtregierung, die Einrichtung eines separaten Grabfelds «Mensch mit Tier» und die entsprechenden reglementarischen Anpassungen zu prüfen. Platz für ein Mensch-Tier-Grabfeld hätte es etwa auf dem Schosshaldenfriedhof reichlich, weil heute 90 Prozent der Verstorbenen kremiert werden.

In den letzten Jahren wurden auf den Stadtberner Friedhöfen mehrere ziemlich gefragte Urnenthemengrabfelder eingerichtet, und Ammann ist überzeugt, dass es auch für eine offizielle gemeinsame Grabstätte für Menschen und (kremierte) Tiere eine Nachfrage gibt. Wichtig sei, dass sie räumlich von anderen Grabfeldern abgetrennt sei, denn «ich verstehe, dass Menschen die Vorstellung auch unangenehm sein kann, die ewige Ruhe in der Nähe eines Tiers zu verbringen».

Mit der Vermenschlichung des Tiers habe sein Anliegen hingegen nichts zu tun, sagt Ammann. Der Friedhof sei ein Ort, der den Zurückgebliebenen diene und nicht den Verstorbenen. «Es geht mir darum, dass ein würdiger Ort der Trauer und der Erinnerung geschaffen wird.» Abgesehen davon halte er es auch aus wirtschaftlichen Überlegungen für sinnvoll, wenn ein Friedhof als öffentliche Institution neue Bedürfnisse aufnehme.

Mit einem explizit deklarierten Grabfeld «Mensch mit Tier» würde Bern in der Schweiz Neuland betreten. Gyan Härri vom Berner Bestattungsunternehmen Aurora ist aufgrund seiner Erfahrung sicher, dass es dafür eine Nachfrage gibt, wie er festhält. Zum gleichen Schluss kommt Rolf Steinmann vom Bevölkerungsamt der Stadt Zürich, das für die Friedhöfe zuständig ist.

In Zürich dürfen zwar offiziell Tierurnen in bestehenden Reihen- und Privatgräbern oder Urnennischen beigesetzt werden, auf der Grabbeschriftung darf das Tier allerdings nicht vorkommen. Ein Mensch-Tier-Grabfeld gibt es nicht. Steinmann rechnet damit, dass der Wunsch nach Tierurnenbeisetzungen künftig häufiger geäussert wird.

Kinder lernen trauern

Marlies Mörgeli führt in Läuffelfingen (Baselland) den einzigen Tierfriedhof der Schweiz. Rund 70 Tiere würden pro Jahr bestattet, sagt sie. Die Tiere müssen nicht kremiert sein, sondern dürfen erdbestattet werden, was vor allem Muslime schätzten, deren religiöse Vorschriften Feuerbestattungen untersagen.

In Läuffelfingen können Menschenurnen in Tiergräber gelegt werden, am Grab angeschrieben ist jedoch nur der Vorname des Verstorbenen. Bis jetzt, sagt Mörgeli, befänden sich erst sechs Menschenurnen auf ihrem Friedhof.

Mörgeli bietet Trauerbegleitungen nach dem Tod von Haustieren an, und regelmässig führt sie Schülerführungen auf ihrem Friedhof durch. Es sei wichtig, sagt sie, dass Kinder lernten, zum Tod, mit dem sie bei ihrem Haustier oft erstmals konfrontiert seien, einen natürlichen Zugang zu finden.

Überhaupt schätzten die Leute an ihrem Friedhof, dass es ein «schöner, besinnlicher Ort» sei, wo der gesellschaftliche Status keine Rolle spiele, und «jeder, ob Banker oder Schichtarbeiterin, hemmungslos trauern kann, wenn er oder sie ihren treusten Gefährten verloren hat».