Mit Humor in den seelischen Abgrund

Ein Narr, der sich den «Bauch voll Sprit» laufen lässt, ein Stadtrat, der die lästigen Fliegen satthat, und ein Vater, der sich mit dem potenziellen Verlobten seiner erwachsenen Tochter herumschlagen muss. Was haben die drei gemeinsam? Sie alle befinden sich im seelischen Elend – und würden am liebsten mit dem Leben Schluss machen. Und jedem der drei hat der russische Schriftsteller Anton Pawlowitsch Tschechow vor 130 Jahren einen Einakter gewidmet. Das Theater Matte hängt noch zwei weitere Einakter an und führt sie zu «Fünf Einakter von Tschechow» zusammen. Diese leicht bekömmliche Adaption ist der erste Klassikerstoff im Theater Matte, das mit dem Stück in die zehnte Spielzeit gestartet ist.