Mofalenker bei Unfall mit Fahrerflucht verletzt

Am frühen Mittwochmorgen verunfallte in der Gemeinde Rapperswil ein Mofalenker. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war der Mann kurz nach 06.30 Uhr von Rapperswil in Richtung Schüpfen unterwegs. Auf Höhe Stöckerenwald wurde er von einem hellgrauen Kleinwagen überholt und dabei touchiert.