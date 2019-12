Mutmasslicher Apotheken-Räuber geschnappt

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen hat die Berner Kantonspolizei am Mittwoch einen mutmasslichen Räuber in Bern angehalten. Der Mann soll kurz vorher eine Apotheke an der Genfergasse überfallen haben.

Der Überfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter das Geschäft mit übergezogener Kapuze betreten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Er forderte die anwesenden Angestellten auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde der Mann handgreiflich. Nachdem der Räuber Geld erhalten hatte, flüchtete er zu Fuss Richtung Bahnhof.