Neuer Jugendclub: Es drohen Verzögerungen

Nach jahrelangem Stillstand rund um einen neuen Nachtclub für Jugendliche in Bern gab der Gemeinderat im Mai den Plänen neuen Schub. Nächstes Jahr soll es nun endlich klappen.

Weil der ursprünglich geplante Standort an der Predigergasse wegen Einsprachen blockiert war, soll der Jugendtreffpunkt in den Räumlichkeiten des Nachtlokals Passion Club auf der Grossen Schanze zu liegen kommen. Im September 2020, wenn der Vertag mit den heutigen Mietern ausläuft, will die Stadt dort sofort ans Werk gehen. So ist es jedenfalls geplant.