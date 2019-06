Neuer Schauspielchef sieht Theater als «Quartier»

Zusammen mit Florian Scholz wird auf die Saison 2021/2022 auch der mehrfach ausgezeichnete Theaterregisseur Roger Vontobel zu KTB stossen. Vontobel ist Scholz’ Wunschkandidat. Der gebürtige Zürcher arbeitet zurzeit als Hausregisseur am Schauspielhaus Düsseldorf und setzt ebenfalls auf das Verbindende.

Vor den Medien erklärte der 42-Jährige, er sehe die Zukunft des Berner Stadttheaters als eine Art Quartier. «Es soll eine Begegnungsstätte sein. Ein Ort, an dem man gemeinsame Erinnerungen kreiert, indem man ihn miteinander teilt.» Er wolle auf der Bühne aktuelle gesellschaftliche Fragen behandeln und unter anderem so «Bern in die Welt bringen und die Welt nach Bern».

Roger Vontobel setzt auf Gastspiele und Koproduktionen, um das Stadttheater stärker international zu vernetzen. Er werde Gespräche mit der Dramaturgie führen, kündigte er zudem an – eventuell komme es auch dort zu personellen Wechseln.

Mit der Wahl des neuen Schauspielchefs ist klar, dass der bisherige – Cihan Inan – gehen wird. Sein Vertrag läuft aus. Florian Scholz erklärte, der Entscheid sei kein Votum gegen Cihan Inan, sondern nur ein deutliches Ja zu Roger Vontobel.