Statt einer Reform nur ein Reförmchen

Im Sommer lancierte der Belper Gemeinderat eine Reform von Behörden und Verwaltung. In einer Onlinebefragung konnte sich die Bevölkerung zu den Vorschlägen äussern. Es ging um eine neue Organisation des Gemeinderats, der Verwaltung und der Kommissionen sowie um die Einführung eines Parlaments. 470 Personen nahmen an der Befragung teil, wovon 370 den Fragebogen vollständig ausfüllten. Knapp 110 Teilnehmende gehören einer Partei an, 260 nicht.