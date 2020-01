Nyffeler höchste Bernerin, Rüegsegger erster Vize

Vor der heutigen Wahl zum ersten Vize hatte sich abgezeichnet, dass sich Sprengkandidat Rüegsegger erneut gegen die offiziellen SVP-Kandidaten durchsetzen würde – SP/Juso, GFL/EVP und GLP/JGLP hatten sich an ihren Fraktionssitzungen für Rüegsegger entschieden (wir berichteten). Erfolglos hatte Hess vor der Wahl versucht, die Wahl Rüegseggers abzuweichen: Auch dieses Mal nicht die Kandidaten der SVP zu wählen, sei Ausdruck einer rotgrünen Machtdiktatur, die in Bern herrsche.

Rüegsegger werde auch bürgerliche Stimmen erhalten, entgegnete ihm Lukas Gutzwiller, GFL/EVP-Fraktionschef. Wie die Fraktionschefin der SP/Juso und der Fraktionschef der GLP/JGLP vertrat er die Haltung, dass es keinen Grund gebe, nicht Rüegsegger zu wählen. Dieser habe sich im Ratsbüro gut eingearbeitet, seine Wahl garantiere Kontinuität im Ratsbetrieb. Am Ende war das Resultat deutlich: Mit 49 Stimmen wurde Rüegsegger zum ersten Vizepräsidenten des Stadtrats gewählt. 20 Stimmen gingen an Jaisli, nur gerade 4 Stimmen an Beuchat.