«Ohne Kantonsgelder würde hier eine Brache entstehen»

Was sagen Sie zum Vorwurf, der Flughafen sei mitschuldig am Skywork-Grounding, weil er zu hohe Tarife verlangt habe?

Beat Brechbühl: Das ist absolut falsch. Wir haben Skywork massiv unterstützt. Ohne den Flughafen wäre die Airline mindestens schon zweimal vorher gegroundet worden. Ich selber habe 2014 ein Konsortium aus dem Umfeld des Flughafens gebildet und Geld investiert, als Herr Borer aussteigen wollte. Das haben wir alles verloren. Und abgesehen davon: Der Kostenanteil der Flughafen- und Flugsicherungsgebühren bei einer Airline beträgt gerade mal acht Prozent der Gesamtkosten. Mehr sage ich nicht dazu.

Im Gegensatz zur Kantons­regierung hat sich der Gemeinderat der Stadt Bern bisher nicht zu klar zum Flughafen bekannt. Herr Brechbühl, sind Sie vom Gemeinderat enttäuscht?

Beat Brechbühl: Der Gemeinderat muss jetzt Farbe bekennen. Die Stadt Bern ist Grundeigentümerin des Flughafens. Und wenn sie ökonomisch denkt, kann es ihr nicht egal sein, dass hier eine Industriebrache entstehen könnte. Wir haben der Stadt die Hand ausgestreckt und ihr unsere Zukunftspläne dargelegt, vor allem in der Immobilienentwicklung zu investieren. Und ja, weil die Liquidität aktuell eng ist, haben wir eine Reduktion des Baurechtszinses von heute 225000 Franken beantragt – von einem Partner kann man erwarten, dass er in Not hilft.

Wie würden Sie das Verhältnis zur Stadt Bern beschreiben?

Beat Brechbühl: Die Stadt Bern und der Flughafen hatten immer schon ein schwieriges Verhältnis. Lange Zeit hiess es seitens der Stadt, Linien- und Charterflüge seien gut, die Kleinfliegerei aber schlecht. Nun sind offenbar Charter und Linie schlecht. Gewisse Kreise in der Stadt Bern hätten am liebsten nur noch die Bundestransportdienste und die Rega, sprich «gute» Flugzeuge, die Menschenleben retten oder Regierungspräsidenten durch die Welt transportieren. Aber das allein gibt es nicht, es ist ökonomisch schlicht nicht machbar.

Manche Stadträte wollen den Flughafen ganz abschaffen.

Beat Brechbühl: Das ist der Vorschlag der Grünen. Sie sind wenigstens ehrlich. Aber wer behauptet, dass nach einer Schliessung des Flughafens Bern auch nur eine einzige Flugstunde weniger auf dieser Welt geflogen würde, ist entweder naiv oder populistisch. Was hingegen sicher ist: Die 500 Arbeitsplätze werden wegfallen, wenn es keinen Flughafen mehr gibt. Das sind hauptsächlich Jobs am Boden, nicht in der Luft. Wer das in Kauf nehmen will, soll das bitte auch offen sagen. Man darf aber nicht darauf vertrauen, die Wirtschaft oder ein Mäzen würde dann schon wieder einspringen.

Bei den Kantonsmillionen ist aber bereits absehbar, dass Ihre Gegner in einem allfälligen Abstimmungskampf mit Klimaschutzargumenten gegen Sie antreten werden. Glauben Sie, dass Sie mit Ihren wirtschaftlichen Argumenten da durchdringen werden?

Beat Brechbühl: Ja, davon sind wir überzeugt und dafür setzen wir uns ein. Fliegen ist Teil unserer gesellschaftlichen Entwicklung und wird es immer bleiben. Der Beitrag der Fliegerei zum weltweiten CO 2 beträgt gerade mal 2,5 Prozent. Zum Vergleich: Jener der Informatik beträgt heute 3 bis 5 Prozent – Tendenz steigend. Deswegen kommt aber niemand auf die Idee, die ganze Informatik abzuschaffen. Wir müssen schauen, dass alle Industrien – auch die Aviatik – energieeffizienter werden. Das sind globale und nationale Fragen, aber ganz sicher nicht regionale.

«Als Berner bin ich auch emotional stark mit diesem Flughafen ver­bunden. Meine absolute Priorität ist es, neuen Charter- und Linienverkehr zu akquirieren.»Urs Ryf?designierter GeschäftsführerFlughafen Bern AG