Pfingsten, Geist und Geisterbahn

Unsere Gastautorin und unser Gastautor vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund: Bettina Beer-Aebi, Projektleiterin und Gottfried Locher, Präsident.

Du setzt dich also mit deinem teils prahlenden, teils ­verängstigten Nachwuchs in den ruckelnden Wagen, den du nicht einmal selber steuern kannst, und schon schluckt euch die Finsternis. Mit versteinerter Miene lässt du die Fahrt über dich ergehen. Skelette klappern im Blitzlicht, Horrorfratzen brechen in Gelächter aus, Totenschädel wackeln mit ihren Plastikaugen, und ein Pyjamagespenst zieht dir seine ­fettigen Haarsträhnen durchs Gesicht.

Den Kindern ist das Lachen vergangen, sie krallen ihre Finger in deine Hand und kreischen dir die Ohren voll. Nach einer gefühlten Ewigkeit – endlich Licht am Ende des Tunnels! Die Höllenfahrt rollt aus, wieder Schiess­budengelächter und Bratwurstdunst. Der Spuk ist vorbei. Und deine Kinder jubeln: «Das war mega!»

«Ja, mega?», sagst du und nickst geistesabwesend und fragst dich einmal mehr, warum die Kids so gern mit der Angst spielen. Das Gruselige zieht sie offenbar magisch an. Du hingegen brauchst keine Geisterbahn mehr.

Dein Leben bringt dir den Adrenalinschub ganz von selbst. Es serviert dir die Schreckmomente ungefragt, unentgeltlich, ­ungeplant. Manchmal direkt, meistens aber indirekt: die Krebsdiagnose deiner Freundin. Den Suizid deines Arbeitskollegen. Das Kind, das im Quartier überfahren worden ist.

Bei jeder neuen Schreckensnachricht bist du zusammengezuckt. Noch eine Weile überschattete sie deine Gedanken wie ein böser Geist. Dann verblasste die Angst wieder – das Leben ist ja auch voller Schönheit, Lust und Freude. Doch total fröhlich und richtig unbeschwert bist du fast nie.