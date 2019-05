Platz machen und zuhören, liebe Männer!

Es ist gar nicht so einfach, mit der Gruppe in Verbindung zu treten. Obwohl die aus Männern bestehende Stadtberner «Frauen*streik-Unterstützungsgruppe» öffentlich und für alle zugänglich ist. Auf Anfrage hiess es per E-Mail nur, dass man sich zuerst intern bespreche wolle, wie man mit der Zeitung kommuniziere. Dabei wollte der Journalist auch aus persönlichem Interesse gern bei einem Treffen dabei sein – um zu erfahren, wie man die Frauen am 14. Juni unterstützen kann.