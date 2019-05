Portugiesischer Aufschwung

Diese Zeitung hat in den letzten Jahren regelmässig über das Restaurant La Villette in Muri geschrieben, wo sich die Wirte in hoher Kadenz ablösten. Der Optimismus, den der neuste Gastgeber Mitte März – kurz nach dem Start – versprühte, wirkte aber irgendwie glaubwürdiger als frühere Versionen. Und tatsächlich: Beim Besuch der Besseresser hinterliessen die neue Crew und das Lokal einen tadellosen Eindruck.