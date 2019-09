Proberner sprechen von einem Geständnis

Im letzten November wurde die Abstimmung von der Regierungsstatthalterin des Berner Jura und am 29. August auch vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern wegen Unsauberkeiten für ungültig erklärt. Dies, nachdem die Proberner Einsprache gegen den vor zwei Jahren äusserst knapp beschlossenen Kantonswechsel eingereicht hatten. Nun hätten die Separatisten dreissig Tage Zeit, das Verdikt ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Darauf jedoch soll verzichtet werden. Das hat das Komitee Moutier Ville jurassienne am Donnerstagabend an einer Konferenz mit über 400 Teilnehmern beschlossen. Die Separatisten erhoffen sich laut Gemeindepräsident Marcel Winistoerfer so eine schnellere Wiederholung der Abstimmung, wenn möglich im Sommer des kommenden Jahres.

Die Proberner hingegen deuten die Empfehlung als eindeutiges Geständnis der Unregelmässigkeiten, wie sie gestern in einer Mitteilung schrieben. Letztlich würden die Separatisten einen Weiterzug ans höchste Schweizer Gericht nicht wagen, weil sie eine Niederlage fürchteten. Dies angesichts «des Ausmasses der von den separatistischen Behörden begangenen Gesetzesverstösse».

Noch ist allerdings das letzte Wort nicht gesprochen. Die Entscheidung des Komitees Moutier Ville jurassienne ist lediglich eine Empfehlung. Zu den Beschwerdeführern, die an das Verwaltungsgericht gelangten, gehören neben der Gemeinde Moutier und dem Komitee auch eine Reihe von Einzelpersonen. Wenn sie Aufwand und Kosten nicht scheuen, können sie sich dennoch für einen Weiterzug entscheiden.