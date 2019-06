Quartier des himmlischen Friedens

Eines hat auch die Formel E nicht zustande gebracht: dem Obstberg, der sich als dörfliche Gemeinschaft versteht, die Beschaulichkeit zu nehmen. Die Ruhe ist grösser denn je. Das Quartier ist komplett eingefriedet. Man könnte, ironisch, vom ersten autofreien Quartier der Stadt Bern reden.

«Ich kenne viele Leute im Quartier, die dieses Wochen­ende die Flucht ergreifen und es weit weg von Bern verbringen», sagt Heini Gysel, Präsident der Nachberegruppe Obstberg. Die Quartiervereinigung sei von Beginn an dezidiert gegen die Formel E gewesen: «Ein Autorennen gehört nicht in ein Stadtquartier.» Ziehe man die nun sichtbaren massiven Auswirkungen in Betracht, hätte man die betroffene Bevölkerung in den Meinungsbildungsprozess einbeziehen sollen.

Protest mit Humor

Gysel sei immer klar gewesen, dass «unsere Kritik nicht diese Austragung verhindert, aber eine mögliche zweite». Die Verärgerung im Quartier habe in den letzten Tagen noch einmal massiv zugenommen und auch die jüngere Generation erfasst. «Was die Leute aufbringt», so Gysel, «ist die Summe kleiner Unzulänglichkeiten.» Etwa mit der Kommunikation überforderte Organisatoren, ein Bus, der nun doch schon nicht mehr fährt, ein Arzt, der seine Sprechstunde kurzfristig verschiebt, weil er wegen des E-Prix im Stau steht.

Gysel wird vom Rennen höchstens einen kurzen Augenschein nehmen, den Samstag wird er hauptsächlich am Formel-E-Alternativfest am Egelsee verbringen: «Dieser Obstberg-Geist ist mir wichtig, wir protestieren nicht miesepetrig, sondern mit Humor und guter Laune.»

Gut gelaunt ist auch die FDP-Politikerin Christina Gartenmann. Sie lebt im Obstberg direkt an der Rennstrecke. Pragmatisch nutzt sie den Renntag für einen privaten Event, sie hat Mitarbeiter, Kunden und Freunde eingeladen, sich das Auto­rennen live von ihrem Garten aus anzuschauen: «Kaum jemand hat je ein Autorennen gesehen, die Leute sind interessiert. Ich freue mich.»

Sie finde es toll, habe sich die Stadt für einmal zu einem Grossevent durchgerungen: «Es tut Bern gut, sich damit zu konfrontieren.» Natürlich zahle man einen Preis, aber die Einschränkungen hält sie für verkraftbar, sie selber habe beste Erfahrungen mit den Organisatoren gemacht, die hilfsbereit seien und ihr alle nötigen Informationen geliefert hätten. Sie wolle den Event unvoreingenommen verfolgen und sich dann erst eine Meinung bilden, ob die Bilanz für Bern positiv sei.

Naiver Gemeinderat?

Er sei überhaupt nicht der Meinung, dass ihm persönlich jeder Anlass, der in Bern stattfinde, gefallen müsse, sagt Christian Pauli, der als Kommunikationsleiter an der Hochschule der Künste HKB arbeitet und im Altenberg wohnt. Aber: Von seinem Wohnort in Sichtweite zur Rennstrecke beobachte er, wie sich Bern mit der Formel E nun «willfährig zur Bühne eines kommerziellen Grossanlasses herrichten» lasse, den man der Bevölkerung «mit einem grünen Deckmäntelchen» angekündigt habe.

Die hochgezüchteten Rennwagen stünden im Gegensatz zu einer platzsparenden urbanen Mobilität, sagt Pauli. Er werde den Eindruck nicht los, dass der Gemeinderat vor der grossspurigen Formel E ehrfürchtig eingeknickt sei und sich naiv zu einem Event habe verleiten lassen, der, «wie ich glaube, in Bern nie mehr stattfinden wird».

Touristen wie Einheimische reiben sich die Augen ob der Bauten, die derzeit in der Kramgasse entstehen. Dort wird das E-Village des Formel-E-Rennens aufgebaut, das am Samstag stattfindet. Die Bauarbeiter unterhalten sich in englischer Sprache, lächeln den Passanten zu. Grade so, als ob sie wüssten, dass nicht alle sie mit offenen Armen empfangen. Beispielsweise ist die Terrasse des Restaurants Kramer mit Kisten und Bauten umrahmt. Die Kellerbar Marta ist von drei Seiten gar nicht mehr sichtbar, davor steht ein Zelt.

Marta-Betreiber Adrian Mar­thaler kritisiert die Kommunikation der Organisatoren: «Weder im Betrieb noch im Haus wurde informiert, was genau aufgebaut wird.» An der Türe des Nachbarhauses habe eine Mitteilung geklebt, allerdings mit den falschen Daten. Mit seiner Bar erlebt Mar­thaler regelmässig Feste wie den Grand Prix oder die Tour de France. Deren Aufbau beginne erst gleichentags und so seien auch die Einbussen zu verkraften, sagt er. «Wir reden hieraber von einer ganzen Woche,in der wir weniger einnehmen und auch Leute bezahlen müssen, die eingeteilt sind», so der Wirt.

Flaute in den Gassen

Eingangs Gerechtigkeitsgasse zeigt sich ein ähnliches Bild: Im Restaurant Klötzlikeller verkaufte Andrea Kurt am Mittwoch zwei Biere und drei Salate. «Wir wollten eigentlich etwas Besonderes machen für den Renntag, nun haben wir uns auch schon überlegt, den Betrieb zuzumachen», sagt Kurt. Auch bei ihnen lief die Kommunikation schlecht.

Vis-à-vis im Arlequin wurde die Wirtin Elin Gözukara von der Kantonspolizei aufgefordert, ihre Terrassenmöbel reinzuräumen. Am nächsten Tag zügelte Gözukara alles wieder raus, weil alle anderen auch noch draussen wirteten, sagt sie. «Niemand kehrt mehr bei uns ein, kein Bus und kein Auto kommt mehr durch», sagt Gözukara. Das sei weder für Bern noch die Touristen gut.

Bei der Gewerbepolizei laufen die Telefonleitungen heiss. Grund genug für Abteilungsleiter Marc Heeb, sein Team auf die Strasse zu schicken. «Wir verkriechen uns bei Problemen nicht im Büro, sondern sind vermehrt unterwegs und suchen mit den Leuten nach Lösungen», sagt Heeb. Dass manche Beizer auf ihre Aussenbestuhlung pochen, sei nichts als logisch. Dass das Mobiliar erst nach dem Aufbau des E-Village wieder aufgestellt und vielleicht verrückt werden müsse, ebenfalls. Man handle pragmatisch.

Er selber fühle sich mit dem Event an die Euro 08 erinnert. «Es ist nicht die Fasnacht, sondern ein Welt-Event. Es handelt sich nicht um Zelte, sondern um richtige Bauten», sagt er. Die Intensität habe man bei der Bekanntgabe des Durchführungsorts Bern wohl unterschätzt. Dass die Organisatoren bei der Kommunikation mehr Augenmerk hätten darauf legen sollen, findet auch er. Und rät den Gastronomen und Geschäften, weniger dringende Anliegen zu sammeln und der Gewerbepolizei zukommen zu lassen. Auch Schadenersatzforderungen werde man prüfen.

Ganze Restaurants für VIPs

Je weiter runter man die Ge­rechtigkeitsgasse geht, destoruhiger wird es. Noch, denn auf der Strasse steht Material, das wohl erst noch aufgebaut wird. Auch ennet der Nydeggbrücke herrscht keine Zufriedenheit. Thomas Baumann vom Alten Tramdepot meint: «Wir haben viel weniger Gäste, die Aufbauarbeiten wirken abschreckend. Auch die Anlieferung ist schwierig geworden.»

Beim Bärengraben befindet sich die VIP-Tribüne. Diese Gäste müssen verköstigt werden, das geschieht im Alten Tramdepot, im Klösterli-Weincafé oder in der Brasserie Bärengraben.

(Berner Zeitung)