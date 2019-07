Raub: Mehrere Täter stürzen sich auf Mann

Es war zwischen 4 und 5 Uhr am frühen Sonntagmorgen, als ein Mann zu Fuss im Bereich der Kreuzung beim Henkerbrünnli unterwegs war. Plötzlich entriss ihm ein Unbekannter sein Smartphone und flüchtete daraufhin via Fussgängerstreifen über die Neubrückstrasse in Richtung Troxlerrain.