«Rede wi druckt» – der BZ-Podcast

Jürg Steiner, Redaktor Stadtressort der BZ, nimmt nächste Woche auf dem Velo die Aareroute in Angriff. In drei bis vier Tagen will er die ca. 310 Kilometer vom Grimselpass bis zur Aaremündung schaffen.

Der Streckenabschnitt, auf den er sich am meisten freut, kommt gleich zum Auftakt seiner Tour. «Die Strasse vom Grimselpass hinunter ist super zum ‹abefrese›», sagt er. Um möglichst hohes Tempo geht es ihm beim Velofahren jedoch nicht. Es ist eher wie Meditation.

Warum er unterwegs von Bäckereien träumt, was er alles in seine Velotaschen packt und wieso er sich vor seiner täglichen Kolumne in der BZ über seine Velotour fürchtet, erfahren Sie in der der neusten Ausgabe des BZ-Podcasts «Rede wi druckt».

Moderation Quentin Schlappbach und Franziska Zaugg

Episode 7: Das mysteriöse Aarephantom (22.7.2019)