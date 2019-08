Reitschule weist SVP-Stadträte weg

In der chaotischen Sitzung, die schweizweit Schlagzeilen machte, wollten sich die Berner Stadtratsmitglieder vergangene Woche beinahe an die Gurgel gehen. Als dringend nötige Beziehungstherapie kam da der gemeinsame Stadtratsausflug nach Burgdorf am Donnerstag gerade recht. Ob beim Apéro im Gemeindezentrum, beim Besuch des Franz Gertsch Museums oder der Brauerei - überall sah man Stadträtinnen und Stadträte, von links- bis rechtsaussen in heitere Gespräche vertieft.