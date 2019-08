Remunds letztes Stück

Toni geht auf Cyril los, legt ihm die Hände um den Hals, Sue wird von Konstantin brutal zur Seite gestossen. Im Theaterstück «Body & Soul» geht es hektisch zu und her.

Währenddessen sitzt Ueli Remund gelassen in den Zuschauerreihen; die Beine überkreuzt, die Lesebrille tief auf der Nase liegend, schweift sein Blick zwischen der Bühne und dem Drehbuch in seiner Hand hin und her. Eingreifen muss der Regisseur kaum noch. Eine Woche vor der Premiere des Stücks sitzt der Text, die Abläufe sind klar, die Kostüme passen. «Die Dialoge könnten noch etwas flüssiger werden», meint er am Schluss der Szene zu den Darstellerinnen und Darstellern.