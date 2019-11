Restaurantkette Desperado ist konkurs

Die Restaurantkette Desperado ist pleite. Alle zwölf Restaurants, welche die Gruppe schweizweit betreibt, wurden am Dienstag nicht geöffnet. Die beiden Filialen in der Stadt Bern – am Bahnhofplatz und im Westside – bleiben auch in Zukunft zu. Beim dritten Standort im Kanton Bern, jenem in Moosseedorf, handelt es sich um eine Franchise, diese ist vom Konkurs nicht betroffen. Dasselbe gilt für die Restaurants in Gerlafingen und an der Zürcher Heinrichstrasse.