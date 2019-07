Samuel Henzi: Berns geköpfter Star

Samuel Henzis kritischer Geist feuerte bis zuletzt. Als der vom Schultheiss zum Tod verurteilte Schriftsteller und Journalist, erst 48-jährig, am 17. Juli 1749 ausserhalb Berns auf dem Schafott lag, fallierte der Scharfrichter mit dem Schwert und musste nochmals ansetzen. «Du exekutierst, wie deine Richter urteilen», soll Henzi auf Französisch gerufen haben, «alles ist korrupt in dieser Republik, sogar der Henker.»In einem Satz bündelte Henzi Sekunden vor seinem Tod, was ihn am Alten Bern störte: die Arroganz des aristokratischen Machtclans und das mehr als zweifelhafte juristische Verfahren, das ihn das Leben kostete.