Sanierung der Schwarztorstrasse vorläufig abgeschlossen

Radfahrer können auf der Schwarztorstrasse in Bern nun in beiden Richtungen auf einer eigenen Spur fahren, die Bauarbeiten sind vorderhand abgeschlossen. Die Einführung von Tempo 30 ist noch nicht umgesetzt worden.

Grund dafür ist ein hängiges Beschwerdeverfahren, wie die städtischen Direktionen für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün und der Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Die Einführung von Tempo 30 auf dem Streckenabschnitt zwischen der Belp- und der Sulgeneckstrasse ist ein Beschluss des Berner Stadtparlaments.

Arbeiten im Untergrund

Bis auf den Deckbelag fertig ist hingegen die Veloroute Richtung Westen der Stadt Bern. Das Projekt umfasste nicht nur Arbeiten an der Strasse, sondern auch in deren Untergrund. So wurden auch die Kanalisation sowie die Gas- und Wasserleitungen umfassend saniert.