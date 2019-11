Die Samichläuse sind los

20.30 Uhr: Nach dem Run und noch etwas verschwitzt: Wer der Oberchlaus ist, darüber sind sich der einstige Spitzensportler Markus Ryffel und Stapi Alec von Graffenried noch uneinig (siehe Bildstrecke oben).

20.15 Uhr: Trotz Nieselregen lassen sich die Santas die Stimmung nicht vermiesen. Auf halb neun kommt der Samichlaus - the one and only - auf die Bühne und prämiert die besten Versli. Zu gewinnen gibt es etwa Raclette-Gutscheine.