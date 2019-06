Schlagabtausch um BLS-Werkstätte

Die kleine Mehrzweckanlage war übervoll, und heiss war es auch an diesem sommerlichen Abend. In Scharen strömten die Leute am Dienstag ins Zälgli Frauenkappelen, um den Schlagabtausch zu jenem Thema zu erleben, das die Gemüter in der Region seit mittlerweile vier Jahren erhitzt: Die neue Werkstätte der BLS, die nach dem Willen von Kanton und Bund im nahen Chliforst und damit gerade noch auf Stadtberner Boden gebaut werden soll, stiess auf sehr reges Interesse.

Zur Debatte angetreten waren als Verfechter des Standorts BLS-Direktor Bernard Guillelmon und Kantonsvertreter Christian Aebi. Für die Kritiker bezogen Lukas Bühlmann vom schweizerischen Verband für Raumplanung und Umweltfragen sowie Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Position.

Gegner kritisieren

Die Stimmung im Saal war von Beginn an kritisch. Das zeigte sich schon bei Guillelmons einleitenden Worten. Wenn der Bahnchef davon redete, dass der Standort Chliforst von einer unabhängigen Begleitgruppe empfohlen worden sei, wenn er weiter darauf hinwies, dass man an diesem Standort möglichst wenig Leute tangieren wolle, wenn er schliesslich betonte, die neue Halle werde sich ins Gebiet einfügen – dann waren ihm spontane Reaktionen sicher. Mal in Form eines angespannten Lachens, mal in Form eines ungläubigen Raunens.

Gerade zum letzten Punkt nahm Landschaftsschützer Rodewald kein Blatt vor den Mund. Er geisselte die mitten in der Kulturlandschaft geplante Werkstätte als «Schlag ins Gesicht», als Projekt, das «jeglichen Regeln widerspricht».

Derartige Anlagen gehörten auf ein bestehendes Gleisfeld. Der völlig unternutzte Güterbahnhof Biel sei ein solches Areal, und dieses biete sich geradezu an. Kurz: Was die BLS plane, sei «völlig absurd» – spontaner Applaus war ihm sicher.

Guillelmon hielt dem entgegen, die S-Bahn Bern könne gar nicht ausserhalb des Grossraums Bern gewartet werden. Eine Anlage in Biel scheitere allein an den zu knappen Kapazitäten auf den Zufahrtsgleisen.

Zudem wäre sie auch nicht wirtschaftlich zu betreiben. In dieser Frage spiele übrigens keine Rolle, ob die Züge von der BLS oder von den SBB betrieben würden.

Das wollte Rodewald so nicht im Raum stehen lassen. Er könne angesichts der Misstöne zwischen BLS und SBB nicht glauben, dass der Standort Biel allein aus fachlichen Gründen scheitere. Das Gebiet Chliforst sei letztlich vor allem aus politischen Gründen ausgewählt worden.

«Das Projekt

widerspricht

jeglichen Regeln.»Raimund Rodewald

Stiftung für Landschaftsschutz

In der entscheidenden Abstimmung hätten die Vertreter der untersuchten Standorte darauf geachtet, dass die Anlage nicht in ihrer Nähe gebaut werde. Damit habe das Pendel automatisch zugunsten jenes Standorts ausgeschlagen, der die wenigsten betreffe, und das könne nicht sein – wieder gab es Applaus.

Rodewald prognostizierte bereits, dass die Werkstätte angesichts des prognostizierten Wachstums im öffentlichen Verkehr über kurz oder lang vergrössert werden wird. Das stimme nicht, entgegnete Guillelmon, man plane für die nächsten 40 Jahre. «Wers glaubt», tönte es umgehend aus dem Publikum zurück.

Verfechter relativieren

Bühlmann seinerseits sah das Projekt bereits vor Bundesgericht scheitern. Er warf den Planern vor, die zur Werkstätte gehörigen Infrastrukturen zu wenig beachtet zu haben. So wisse man wenig bis gar nichts über die Strasse, die zur neuen Anlage gebaut werden müsse, und auch zu den Auswirkungen des Betriebs sei kaum etwas klar. Bei Entscheid der Richter in Lausanne, und der sei bereits so gut wie sicher, werde es heissen: «Macht zuerst eure Hausaufgaben.»

Bei so viel Kritik – einige Votanten redeten unumwunden von Wut – kamen auch Aebi und Guillelmon nicht darum herum, zu relativieren. Beide sprachen einhellig davon, dass der Chliforst klar nur «der am wenigsten ungeeignete Standort» für so ein Projekt sei. Alternativen gebe es aber keine. (Berner Zeitung)