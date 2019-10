Schulabstimmung: Wird nun doch nachgezählt?

Neues Kapitel im Streit um die Mini-Differenz bei einer Abstimmung in Konolfingen: Das kantonale Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde von elf Bürgern teilweise gutgeheissen und den Entscheid der Vorinstanz aufgehoben.

Regierungsstatthalter Christoph Lerch sei gar nicht zuständig gewesen, schreibt das Gericht in dem am Dienstag publizierten Urteil. Vielmehr müsse sich das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) mit dem Fall befassen. So wolle es eine neue Bestimmung in der Baugesetzgebung, die seit 2017 gültig sei.