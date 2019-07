Das ist der neue Schweizerhof-Chef

«Mit Maximilian von Reden konnten wir einen ausgewiesenen Hotellerie-Experten für den Schweizerhof Bern gewinnen, welcher die erfolgreiche Arbeit von Iris Flückiger weiterführen wird», lässt sich Saeid Heidari, Managing Director von The Bürgenstock Selection, zitieren. ««Es ist für mich ein Privileg im Schweizerhof Bern zukünftig gemeinsam mit dem bewährten Team Gäste aus der Stadt Bern und der ganzen Welt begrüssen zu dürfen», sagt von Reden selbst zum Wechsel.

Durch ganz Asien

Vor seinem Wechsel in die Bundeshauptstadt leitete Maximilian von Reden gemäss Mitteilung das 5-Sterne-Hotel Mandarin Oriental in Prag als General Manager. Seine beruflichen Stationen hätten ihn durch ganz Asien geführt, so war von Reden im Mandarin Oriental in Jakarta als General Manager tätig und er verantwortete im Mandarin Oriental in Tokio und dem The Portmann Ritz-Carlton in Shanghai das operative Geschäft. Neben dem Führen von erstklassigen Stadthotels verfügt von Reden auch über langjährige Managementerfahrung im Bereich der Gastronomie. So verantwortete er die Restaurationsbetriebe im Mandarin Oriental Bangkok und dem The Peninsula in Peking.

Maximilian von Reden ist deutscher Staatsangehöriger und Absolvent der Ecole hôtelière de Lausanne.