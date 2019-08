Schwuler Asylbewerber darf bleiben

Wie zuvor das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies es das Asyl­gesuch des 28-Jährigen ab. Die Richter hielten in ihrem Urteil fest: Selbst wenn Bezham homosexuell wäre, hätte er nichts zu befürchten. Weil er nie aufgefallen sei und sich damit unter dem Radar der iranischen Behörden bewegen könne.

Wie ganz anders tönt es heute, anderthalb Jahre später. Diesmal argumentiert das SEM, und es schreibt in seinem neusten Bescheid: «Da Ihre Rückkehr in Ihren Herkunftsstaat nicht zulässig ist, werden Sie in der Schweiz vorläufig aufgenommen.» Ab sofort.

Mehrfach bedroht

Was ist inzwischen passiert? Anfang Jahr wagte Bezham den Schritt an die Öffentlichkeit. Er erzählte in der BZ aus seinem Leben, davon, dass seine Veranlagung im Iran als krank gelte und er deshalb versucht habe, von ihr wegzukommen. Dass er trotzdem im Militär Sex mit einem Kollegen gehabt habe. Dass er erwischt und von der Familie seines Partners angezeigt worden sei. Und dass er nun erst recht mit Schlimmem rechnen müsse, wenn er heimkehre.

Unterstützt wurde er von BDP-Grossrat Ueli Stähli aus Köniz. Die beiden kennen sich seit der Zeit, in der sie im ländlichen Ulmiztal mehr oder weniger nebeneinander wohnten. Der Politiker hatte den Asylbewerber schon durch das Asylverfahren begleitet. Nun, beim Besuch des Journalisten, bekräftigte auch er: Bezham sei ganz sicher schwul, das habe er rasch gemerkt. Als einer, der sich gesellschaftspolitisch stark engagiere und viel mit homosexuellen Menschen zu tun habe, habe er dafür ein Sensorium entwickelt.

Auf den Bericht in der BZ folgten Publikationen in weiteren Medien, auch im Internet zog die Geschichte ihre Kreise. Das hatte Konsequenzen. Plötzlich sah sich Bezham «aufgrund seiner bekannt gewordenen Homosexualität von Familienangehörigen und Bekannten im Iran bedroht», wie das SEM aus einer neuerlichen Eingabe des jungen Iraners vom April zitiert. Selbst in der Schweiz werde er nun «von Iranern beschimpft und angefeindet».