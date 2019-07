Seespiele: Spiderman mit Udo auf Thunersee-Kreuzfahrt

Alles nur ein Traum? Maria Wartberg, Altersheimbewohnerin, Comicfan und Bypasspatientin, will weg. Und als ihre Tochter Lisa auch noch ihren Geburtstag verpasst, schnappt sie sich ihren Altersheimschwarm Otto und flieht aufs nächste Schiff nach New York. In ihrem Sehnsuchtsort, der auch Schauplatz ihrer Superheldencomics von Spiderman und Konsorten ist, will sie nochmals heiraten.