Showdown um Schrebergärten

Allerdings ist das aktuelle Projekt von den Dimensionen her nicht mit dem früheren vergleichbar. Beim jetzigen Bauvorhaben kann die Parzelle nur beschränkt genutzt werden. Im Grundbuch wurde eine oberirdische Geschossfläche von maximal 500 Quadratmetern definiert. Damit vermindert sich auch der Wert.

Zu wenig Verdichtung

Für die SP ist der Verkaufspreis denn auch nicht ausschlaggebend. Die Partei betrachtet das Geschäft aus anderen Gründen kritisch. «Bei uns gab besonders zu diskutieren, dass es keine öffentliche Ausschreibung gab», sagt SP-Fraktionspräsident Beat Schneider. Das Projekt sei «ungeschickt aufgegleist» worden. Deshalb werde man dem Verkauf «momentan eher nicht zu­stimmen».

Gleich tönt es beim Forum. Die Partei wird den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Verkauf heute ebenfalls ablehnen. «Wir sind zwar nicht grundsätzlich gegen eine Überbauung der als Bauland eingezonten Parzelle, wenn dadurch andere Grünflächen geschützt werden können», sagt Gabriele Siegenthaler. «Aber nach unserem Verständnis ist das kein Verdichtungsprojekt.» Siegenthaler kritisiert, dass die Gemeinde mit Verdichtung nach innen argumentiert, im vorliegenden Fall aber doch nur ein Teil der Fläche effektiv bebaut werden soll.

Zur spannenden Ausgangslage tragen zudem die Zweifel bei, die für einmal auch bei den Bürgerlichen bestehen. Letztere sind in Muris Parlament in der Überzahl und neigen dazu, vom Gemeinderat vorgeschlagene Geschäfte durchzuwinken. Diesmal womöglich aber nicht. «Wir sind in unserer letzten Fraktionssitzung noch zu keinem abschliessenden Konsens gekommen», sagt SVP-Fraktionspräsident Reto Lauper auf Anfrage. Das Geschäft sei speziell. «Die Argumente auf beiden Seiten sind nachvollziehbar.»

Einer der Knackpunkte sei der Verkaufspreis. «Wir fragen uns, ob er in dieser reduzierten Höhe gerechtfertigt ist», so Lauper. Aber auch, ob die geringe Bebauung richtig sei und ob die Vergabe korrekt abgelaufen sei, seien Teile der Überlegungen. Aufgrund der Unschlüssigkeit – «wir schliessen eine Stimmfreigabe nicht aus» – hat die SVP für Montagabend eine Extrafraktionstagung einberufen. «Das gab es bei uns noch kaum.» Ziel sei es, «eine saubere Haltung» ausdiskutieren und dann auch einnehmen zu können.