Sieben Jahre Gefängnis für Messerattacke

Plötzlich und aus dem Nichts tickte der Mann aus und schlug mit einem Hammer seiner Frau, die getrennt von ihm lebte, zweimal auf den Hinterkopf. Daraufhin ging er auch noch mit einem Messer auf sie los, bevor er sie an diesem Novemberabend 2010 würgte. Nachdem ihr die Flucht gelungen war, zündete er mithilfe einer Gasflasche die Wohnung im Bern-Bethlehem an. Zum Schluss sprang er aus dem sechsten Stock in die Tiefe und verletzte sich selber.