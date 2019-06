Skulptur für Geiss

Über 50 ehemalige Weggefährten, Freunde und Bekannte von Johannes Geiss (93) trafen sich am Sonntag am Institut für Exakte Wissenschaften der Universität Bern. Ihm zu Ehren enthüllten sie eine künstlerisch gestaltete Plastik, ein Sonnenwindsegel aus Bronze. Der Geehrte selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Anlass teilnehmen. Dabei aber war seine Tochter, Jana Geiss: «Ich bedanke mich in seinem Namen für die grosse Ehre.»